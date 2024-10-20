Президент Сербии поговорил с Путиным впервые с начала полномасштабной войны

В воскресенье, 20 октября, президент Сербии Александар Вучич позвонил по телефону российскому президенту Владимиру Путину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом он сообщил в видео, опубликованном на YouTube-канале издания "СНС".

Поводом для телефонного звонка кремлевскому диктатору стала 80-я годовщина освобождения Белграда Красной Армией и югославскими подразделениями во время Второй мировой войны.

Вучич назвал разговор "хорошим, открытым, долгим и содержательным". Сербский президент выразил "надежду", что его страна не будет вводить санкции в отношении России и поблагодарил Путина за российскую поддержку "территориальной целостности Сербии" в ООН, имея в виду непризнание Россией независимости Косово.

Отдельно Вучич отметил, что поблагодарил Путина за обеспечение поставок газа из России этой зимой.

Обсуждалась ли война в Украине, он не упомянул.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич заверил, что его страна не является "троянским конем" Москвы в Европе. При этом он утверждал, что уже 2,5 года не общался с президентом Владимиром Путиным.

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