Президент Сербии публично "открестился" от Путина

Учитель заверил, что не поддерживает контакты с хозяином Кремля с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Сербии Александар Вучич заверил, что его страна не является "троянским конем" Москвы в Европе. Он утверждает, что уже 2,5 года не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сербский лидер говорил в субботу, 31 августа, выступая на международном форуме безопасности Globsec в Праге, передает Балканская служба Радио Свобода.

По его словам, он не поддерживает контакт с Путиным с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Вучич также отметил, что Сербия не "сидит на двух стульях" и находится по пути в ЕС. Правда, в отличие от подавляющего большинства других стран, являющихся кандидатами на вступление в Евросоюз, Сербия не ввела санкции против России. Но такую позицию Белграда, уверяет сербский президент, понимают в Европе.

В то же время Вучич не отрицал, что в Сербии традиционно очень хорошо относятся к России. "Мы это не скрываем, и я не стыжусь этого", – подчеркнул он.

Наибольшей проблемой на пути Сербии в ЕС Вучич назвал не отношения его страны с Россией или Украиной, а ситуацию с частично признанным Косово.

Напомним, в 2023 году в Сербии отправили в отставку министра экономики Раде Башту, который призвал ввести санкции против России.

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