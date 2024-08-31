Президент Сербії публічно "відхрестився" від Путіна

Вучич запевнив, що не підтримує контактів з господарем Кремля від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент Сербії Александар Вучич запевнив, що його країна не є "троянським конем" Москви в Європі. Він стверджує, що вже 2,5 роки не спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це сербський лідер говорив у суботу, 31 серпня, виступаючи на міжнародному безпековому форумі Globsec в Празі, передає Балканська служба Радіо Свобода.

За його словами, він не підтримує контакти з Путіним від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Вучич також зазначив, що Сербія не "сидить на двох стільцях" і перебуває на шляху до ЄС. Щоправда, на відміну від переважної більшості інших країн, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, Сербія не запровадила санкції проти Росії. Але таку позицію Бєлграда, запевняє сербський президент, розуміють у Європі.

Водночас Вучич не заперечував, що в Сербії традиційно дуже добре ставляться до Росії. "Ми це не приховуємо, і я не соромлюся цього", – наголосив він.

Найбільшою проблемою на шляху Сербії до ЄС Вучич назвав не відносини його країни із Росією чи Україною, а ситуацію із частково визнаним Косовом.

Нагадаємо, минулого 2023 року у Сербії відправили у відставку міністра економіки Раде Башту, який закликав запровадити санкції проти Росії.

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