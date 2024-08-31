На допомогу українським бійцям прийдуть броньовані “Вікінги” із Нідерландів

Українські збройні сили отримають від Нідерландів 28 броньованих гусеничних транспортерів-амфібій Viking.

Про це повідомив у своєму дописі в мережі Х міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс, опублікувавши фото цієї бронетехніки.

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“Україна вкрай потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором”, - зауважив він у дописі.

Брекельманс зазначив, морська піхота Нідерландів навчила українських військових використовувати передані машини.

“Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані”, - підсумував він.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах заявили, що не обмежують застосування Україною переданих їй винищувачів F-16, зокрема в російському повітряному просторі.

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