На допомогу українським бійцям прийдуть броньовані “Вікінги” із Нідерландів

Нідерландська морська піхота навчила українських військових використовувати передані машини.
Українські збройні сили отримають від Нідерландів 28 броньованих гусеничних транспортерів-амфібій Viking.
Про це повідомив у своєму дописі в мережі Х міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс, опублікувавши фото цієї бронетехніки.
“Україна вкрай потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором”, - зауважив він у дописі.
Брекельманс зазначив, морська піхота Нідерландів навчила українських військових використовувати передані машини.
“Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані”, - підсумував він.
Нагадаємо, раніше у Нідерландах заявили, що не обмежують застосування Україною переданих їй винищувачів F-16, зокрема в російському повітряному просторі.
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