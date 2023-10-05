Болгария призвала Сербию не пытаться "усидеть на двух стульях" в отношени РФ и ЕС

Глава правительства Болгарии Николай Денков посоветовал властям Сербии определиться в своих отношениях с Евросоюзом и Россией, а не пытаться "усидеть на двух стульях".

Об этом информирует издание DerStandard.

"Сербия пытается усидеть на нескольких стульях. Но все знают, что это не может продолжаться слишком долго. Если они хотят быть пророссийскими, то пусть они определят это; если они хотят быть проевропейскими, это будет еще один вариант. Сербия должна решить это", – заявил премьер-министр Болгарии.

Кроме того, политик заявил, что ситуация между Косово и Сербией напоминает поговорку о Балканах как "пороховую бочку" Европы. Любой конфликт может иметь серьезные последствия.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию по войне в Украине. Он заявил, что страна, нарушающая международные законы и принципы, должна быть изолирована.

"Если не соблюдать европейские принципы, верховенство закона и международное право, как это определено Организацией Объединенных Наций, то войны могут начаться снова. Единственный способ предотвратить это — использовать опыт, который западноевропейские страны продемонстрировали миру", — сказал Николай Денков.

Болгарский чиновник добавил, что такую страну следует изолировать от остальных.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария оснащает береговую охрану ракетами из-за российской угрозы в Черном море.

Кроме того, мы ранее информировали, что Болгария не будет больше впускать авто с российскими номерами.

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