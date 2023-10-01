НАТО направит дополнительных миротворцев в Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок направит дополнительные миротворческие силы в Косово.

Также читайте В Косово был убит полицейский: в частично признанной стране снова неспокойно

Об этом информирует Sky news.

Он заявил, что после беспорядков на косовско-сербской границе Альянс одобрил отправку дополнительных миротворческих сил в Косово. Кроме того, Столтенберг призвал стороны к деэскалации ситуации.

"Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС как единственном способе решить нерешенные проблемы и достичь решений, уважающих права всех сообществ. Это является ключевым для длительной безопасности в Косово и стабильности в регионе", — заявил Столтенберг.

Премьер-министр Косово Альбин Курти поздравил подобное решение НАТО и заявил, что Сербия вместе с Россией пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Нам нужно НАТО, потому что граница с Сербией очень длинная, и сербская армия в последнее время усиливает свой потенциал, и они имеют много военной техники как от Российской Федерации, так и от Китая", — заявил Курти.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Косово вернули контроль над территорией сербского православного монастыря Банска, возле которого произошло сражение правоохранителей с вооруженными нападающими.

Премьер-министр Косово Альбин Курти, информируя об этом инциденте, сообщил об одном убитом косовском полицейском.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.