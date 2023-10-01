НАТО направит дополнительных миротворцев в Косово

Альянс одобрил отправку дополнительных сил после беспорядков на косовско-сербской границе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок направит дополнительные миротворческие силы в Косово.
Об этом информирует Sky news.
Он заявил, что после беспорядков на косовско-сербской границе Альянс одобрил отправку дополнительных миротворческих сил в Косово. Кроме того, Столтенберг призвал стороны к деэскалации ситуации.
"Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС как единственном способе решить нерешенные проблемы и достичь решений, уважающих права всех сообществ. Это является ключевым для длительной безопасности в Косово и стабильности в регионе", — заявил Столтенберг.
Премьер-министр Косово Альбин Курти поздравил подобное решение НАТО и заявил, что Сербия вместе с Россией пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.
"Нам нужно НАТО, потому что граница с Сербией очень длинная, и сербская армия в последнее время усиливает свой потенциал, и они имеют много военной техники как от Российской Федерации, так и от Китая", — заявил Курти.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Косово вернули контроль над территорией сербского православного монастыря Банска, возле которого произошло сражение правоохранителей с вооруженными нападающими.
Премьер-министр Косово Альбин Курти, информируя об этом инциденте, сообщил об одном убитом косовском полицейском.
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