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Украина получит дополнительные установки Caesar: о каком количестве идет речь

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Украина получит дополнительные установки Caesar: о каком количестве идет речь

САУ Caesar/Скриншот

Эти машины успешно применяются ВСУ на поле боя.

Франция передаст Украине дополнительные артиллерийские системы Caesar. Речь идет о 6 единицах техники.

Об этом сообщает французское издание Ouest France.

Что известно

Отмечается, что холдинг KNDS передаст нашему государству шесть самоходных гаубиц Caesar. Кроме того, речь идет об обеспечении обслуживания техники и предоставлении запасных частей. Более того, это касается и "колесных танков" AMX-10RC.

Ранее стало известно, что Франция намерена поддерживать Украину более глобально. Как отметил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, будет не только передача старого оружия и помощь ПВО, но и оборонные заказы в стране и налаживание совместного производства оружия.

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Дата публикации
Просмотры
4
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