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Україна отримає додаткові установки Caesar: про яку кількість йдеться

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Україна отримає додаткові установки Caesar: про яку кількість йдеться

САУ Caesar / Скриншот

Ці машини успішно застосовуються ЗСУ на полі бою.

Франція передасть Україна додаткові артилерійські системи Caesar. Мовиться про 6 одиниць техніки.

Про це повідомляє французьке видання Ouest France.

Що відомо

Зазначається, що холдинг KNDS передасть нашій державі шість самохідних гаубиць Caesar. Крім того, йдеться про забезпечення обслуговування техніки й надання запасних частин. Щобільше, це стосується й "колісних танків" AMX-10RC.

Раніше стало відомо, що Франція має намір підтримувати Україну більш глобально. Як відзначив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, буде не лише передача старої зброї й допомога з ППО, а й оборонні замовлення в країні та налагодження спільного виробництва зброї.

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Дата публікації
Перегляди
343
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