Атака "Шахедів" на Одеську та Миколаївську області: працює українська ППО

Очевидці повідомляють про вражені ворожі безпілотники над акваторією Чорного моря.

Пізно увечері в суботу, 30 вересня, у повітряному просторі Одеської області з'явилися ворожі ударні безпілотники. На Одещині, а також у Миколаївській та Херсонській областях, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Миколаївської та Одеської областей", - йдеться у повідомленні.

У моніторингових каналах повідомляють про досить велику кількість ворожих безпілотників, які маневрують.

"Схоже на вчорашній сценарій маршрутів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією спостерігачів, у Миколаївській області під загрозою Коблеве та Очаків. На Одещині - Сергіївка, Дністровський лиман, Южне.

"На Одесу не летить жодна ракета. Вибухів там також немає. Залишайтесь у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

Звуки вибухів, які можуть чути мешканці Одеси, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, свідчать про роботу української ППО.

Місцеві канали повідомляють про вражені цілі над морем.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська атакували безпілотниками південь України. Під час атаки окупанти запускали дрони непростими, заплутаними маршрутами.

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