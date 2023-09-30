Окупаційні війська атакували Одеську область дронами: деталі

Вночі російські війська атакували безпілотниками південь України. Під час атаки окупанти запускали дрони непростими, заплутаними маршрутами.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, на Одещині сигнал повітряної тривоги тривав 4 год. 3 хв - від вечора 29 вересня і до 02:00 30 вересня.

"Ворог активно використовував саме "Shahed" атакував Одеську область за різними маршрутами. Сьогодні вони були дуже заплутаними. Була бойова робота Сил протиповітряної оборони. Попередньо, без влучень", - розповів Братчук.

Тим часом Сили оборони півдня, сили ППО збили шість дронів в Одеській області, а чотири - у Миколаївській.

Що стосується ситуації на Південному напрямку фронту, то, за словами Братчука, вона та непроста. Але стратегічна ініціатива зараз на боці Збройних сил України. Українські оборонці мають "певні тактичні успіхи".

Як повідомлялося, 20 вересня південь України атакували понад 20 дронів. Це свідчить про те, що пріоритетом РФ все ще залишається Подунав'я, зокрема припортова інфраструктура.

Повітряні сили повідомили, що окупанти випустили близько 40 дронів ударного типу. Сили ППО знищили 30 БпЛА.

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