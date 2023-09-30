В Одеській області під час тривоги пролунали вибухи

Тривога в області тривала менш ніж 20 хвилин.

У суботу, 30 вересня, під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи. В регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові чати.

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 08:37. Вона тривала до 08:55.

"Одеська область – ракетна небезпека", – йдеться у повідомленні Командування ПС.

Тим часом телеграм-канали й моніторингові чати почали інформувати про звуки вибухів. Зазначається, що гучно було в районі Южного. Офіційної інформації немає.

Як повідомлялося, в ніч проти 30 вересня під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунали вибухи. Стався "приліт" на території регіону: ворог влучив в об'єкт інфраструктури.

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