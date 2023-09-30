Знищено майже пів тисячі росіян: Генштаб назвав втрати РФ

Також ворог втратив один засіб ППО.
Станом на 30 вересня 2023 року ЗСУ знищили 278 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 278 130 (+470) осіб,
- бойових броньованих машин - 8984 (+12) од,
- артилерійських систем - 6447(+38) од,
- РСЗВ - 796 (+2) од,
- засоби ППО - 537 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5006 (+15),
- крилаті ракети - 1529 (+0),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8854 (+18) од,
- спеціальна техніка - 932 (+2).
Як повідомлялося, британська розвідка вразила цифрою втрат армією РФ літаків у війні. Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила в боях близько 90 суден.