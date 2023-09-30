Знищено майже пів тисячі росіян: Генштаб назвав втрати РФ

Також ворог втратив один засіб ППО.

Станом на 30 вересня 2023 року ЗСУ знищили 2​78 130​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 278 130 (+470) осіб,

бойових броньованих машин - 8984 (+12) од,

артилерійських систем - 6447(+38) од,

РСЗВ - 796 (+2) од,

засоби ППО - 537 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5006 (+15),

крилаті ракети - 1529 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8854 (+18) од,

спеціальна техніка - 932 (+2).

Як повідомлялося, британська розвідка вразила цифрою втрат армією РФ літаків у війні. Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила в боях близько 90 суден.