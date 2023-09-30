ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки — ISW

Сили оборони України продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 30 вересня.

Аналітики повідомляють, посилаючись на слова російського "воєнкора", що українські сили нещодавно просунулися вперед, захопивши висоту в районі Кліщіївки. "Воєнкори" також пишуть про запеклі бої, що тривають поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

У звіті також ідеться про те, що 29 вересня росіяни продовжили обмежені атаки в Бахмутському районі, однак не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаку російських військ у районі Кліщіївки.

Нагадаємо, західна розвідка повідомила, що Росія кинула на поле бою в Україну нову армію.

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