Обмін дрібних монет та старих банкнот: Нацбанк змінив термін

Раніше повідомляли, що це можна зробити тільки до 30 вересня 2023 року.

Національний банк України подовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року. Раніше планувалося, що обмін буде діяти тільки до 30 вересня.

Про це пише НБУ.

"Завдяки подовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окуповані території", ‒ йдеться у повідомленні НБУ.

Обміняти дрібні монети і банкноти можна:

у Національному банку України (адреси відділень можна знайти на сайті НБУ);

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).

Актуальну інформацію про те, в яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обмін здійснюється без стягнення платні. Важливо пам'ятати, що:

Обміняти можна тільки монети та банкноти, які перебувають у хорошому стані

Обміняти можна тільки цілі монети і банкноти

Обміняти можна тільки монети і банкноти в сумі, кратній 10 копійкам (для розмінних монет)

Раніше ТСН.ua писав, якого року випуску долари дійсні в Україні, чому виникає сумнів у "старих" банкнотах.

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