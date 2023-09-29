Обмен мелких монет и старых банкнот: Нацбанк изменил срок

Ранее сообщалось, что это можно сделать только до 30 сентября 2023 года.
Национальный банк Украины продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года. Ранее предполагалось, что обмен будет действовать только до 30 сентября.
Об этом сообщает Национальный банк.
"Благодаря продлению срока у украинцев будет больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированные территории", – говорится в сообщении НБУ.
Обменять мелкие монеты и банкноты можно:
- в Национальном банке Украины (адреса отделений можно найти на сайте НБУ);
- в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).
Актуальную информацию о том, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
Обмен осуществляется без взимания платы. Важно помнить, что:
- Обменять можно только находящиеся в хорошем состоянии монеты и банкноты
- Обменять можно только целые монеты и банкноты
- Обменять можно только монеты и банкноты в сумме, кратной 10 копейкам (для разменных монет)
Ранее ТСН.ua писал, какого выпуска года доллары действительны в Украине, почему возникает сомнение в "старых" банкнотах.
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