Обмен мелких монет и старых банкнот: Нацбанк изменил срок

Ранее сообщалось, что это можно сделать только до 30 сентября 2023 года.

Национальный банк Украины продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года. Ранее предполагалось, что обмен будет действовать только до 30 сентября.

Об этом сообщает Национальный банк.

"Благодаря продлению срока у украинцев будет больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированные территории", – говорится в сообщении НБУ.

Обменять мелкие монеты и банкноты можно:

в Национальном банке Украины (адреса отделений можно найти на сайте НБУ);

в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).

Актуальную информацию о том, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обмен осуществляется без взимания платы. Важно помнить, что:

Обменять можно только находящиеся в хорошем состоянии монеты и банкноты

Обменять можно только целые монеты и банкноты

Обменять можно только монеты и банкноты в сумме, кратной 10 копейкам (для разменных монет)

Ранее ТСН.ua писал, какого выпуска года доллары действительны в Украине, почему возникает сомнение в "старых" банкнотах.

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