В Украине появятся новые банкноты номиналом 1000 грн

С 20 июля 2023 года Национальный банк выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года – с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В сообщении говорится, что эти купюры будут обращаться вместе с другими банкнотами этого же номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

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В Нацбанке напомнили, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, которые вводятся в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего председателя Национального банка.

Напомним, с 1 января 2023 года Национальный банк Украины начал изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5,10, 20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов.

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