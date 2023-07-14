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В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн

Нацбанк випускає в обіг нові банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року / Фото: УНІАН

На купюрах стоятиме підпис голови Нацбанку Андрія Пишного.

Від 20 липня 2023 року Національний банк випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. 

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

У повідомленні йдеться, що ці купюри перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього ж номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України. 

У Нацбанку нагадали, що відповідно до законодавства України на банкнотах, які вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку.

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року Національний банк України почав вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5,10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років.

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Дата публікації
Перегляди
1225
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