В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн

Від 20 липня 2023 року Національний банк випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

У повідомленні йдеться, що ці купюри перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього ж номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

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У Нацбанку нагадали, що відповідно до законодавства України на банкнотах, які вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку.

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року Національний банк України почав вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5,10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років.

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