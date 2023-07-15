Учені з'ясували, чи можуть плакати собаки

Тварини не можуть плакати від болю і смутку.

Під час досліджень вчені з'ясували, що наші домашні улюбленці насправді не можуть плакати. Як правило, тварини використовують сльози для зволоження та захисту очей, проте не для вираження занепокоєння.

Про це пише IFLScience.

Тварини дійсно здатні сумувати, й існує ціла низка поведінкових сигналів, які вказують на те, що вони сумують, турбуються або відчувають інші негативні емоції.

Це також може бути зниження апетиту, надмірне вилизування або зміни режиму сну. Деякі тварини також можуть проявляти деструктивну або неспокійну поведінку, наприклад, починають гризти меблі.

Раніше експерти з поведінки котів з Університету Ноттінгем Трент виявили, що наші улюбленці насправді ненавидять, коли їх гладять у напрямку шерсті, навколо ніг, з боків та біля горла. Якщо ваш улюбленець все ж таки дозволяє вам торкатися цих зон, вчені вважають, він терпить, маючи надію, що він отримає винагороду у вигляді їжі.

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