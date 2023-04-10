Вчені з'ясували, чому коти реагують на звук "пспспс"

Реакція домашніх улюбленців на цей звук може бути кардинально різною.

Дослідники впевнені, що "пспспс" — не просто дивне слово для котів, а шум, здатний запустити еволюційну реакцію, що глибоко вкоренилася.

Про це пише Inverse.

За словами ветеринара Чирла Бонка, цей звук приваблює наших улюбленців, тому що здається їм знайомим і збуджує цікавість. Він має частоту, що дозволяє кішкам легко його розпізнати.

Сертифікована дресувальниця кішок Моллі ДеВос, також припускає, що цей звук імітує балаканину щурів, а тому є настільки цікавим для котів.

Однак, зазначають спеціалісти, реакція котів на цей звук може бути кардинально різною — від страху до цікавості, очікування на задоволення і навіть повної відсутності реакції. Щоб з'ясувати, як ваш вихованець реагує на цей звук, вчені радять звернути увагу на мову тіла вихованців.

Раніше експерти з поведінки котів з Університету Ноттінгем Трент виявили, що наші улюбленці насправді ненавидять, коли їх гладять у напрямку шерсті, навколо ніг, з боків та біля горла. Якщо ваш улюбленець все ж таки дозволяє вам торкатися цих зон, вчені вважають, він терпить, маючи надію, що він отримає винагороду у вигляді їжі.

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