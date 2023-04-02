Як правильно гладити котів, щоб це їм подобалося: дослідження вчених

У котів є зони, які краще не чіпати.

Експерти з поведінки котів з Університету Ноттінгем Трент виявили, що наші улюбленці насправді ненавидять, коли їх гладять у напрямку шерсті, навколо ніг, з боків та біля горла. Якщо ваш улюбленець все ж таки дозволяє вам торкатися цих зон, вчені вважають, він терпить, маючи надію, що він отримає винагороду у вигляді їжі.

Про це пише Daily Mail.

За словами докторки Лорен Фінкі, вони з колегами виявили, що насправді найкращий спосіб погладити кота — торкатися лише частин навколо її морди, наприклад, погладити щоки, основу вух та ділянку під підборіддям.

Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що саме на цих ділянках - найбільша кількість шкірних залоз, які виробляють запах. Тому кішки дуже мотивовані використовувати ці області для поширення свого запаху.

Власникам також варто пам'ятати, що коти за своєю природою не є соціальними й тактильними істотами, а тому нам варто краще вивчити те, як і де їх варто гладити. Наприклад, чухання живота насправді може бути неприємно улюбленцям, тому що в цей момент вони почуваються вразливими — життєво важливі органи кішки в цей момент оголені, а тому навіть м'який дотик до живота може сприйматися твариною як загроза.

Раніше вчені довели, що кішки можуть не лише розуміти людську мову, але й пов'язувати назви деяких предметів із словами.

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