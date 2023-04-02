Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів: є жертви

Зранку 2 квітня росіяни обстріляли з мінометів Сумську область. У результаті атаки загинули двоє людей.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Наголошується, що о 05:0 окупанти вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. Зафіксовано два "прильоти".

"В результаті обстрілу загинули двоє людей: водій молоковоза та експедитор", - йдеться в повідомленні.

ФОто: Сумська ОВА.

Крім цього, під обстрілом потрапила і Краснопільська громада. Окупанти з власної території РФ били з мінометів. Також зафіксовано два "прильоти".

Нагадаємо, 1 квітня загарбники обстріляли дві громади Сумщини. Росіяни гатили з артилерії, мінометів і гранатометів. Зафіксовано понад 46 "прильотів" і пострлів.

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