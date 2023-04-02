У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Вже втретє за тиждень лунають вибухи на території депо.

У неділю зранку, 2 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було чути вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи", - йдеться у повідомленні міського голови.

За його словами, наразі з'ясовується, що цього разу палає в окупантів. Федоров наголошує, що варто чекати на подробиці від Генштабу.

Згодом він додав, що "не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо". Адже вже втретє за тиждень там лунають вибухи. "Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку",- наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, у селі Федорівка поблизу тимчасово захопленого Мелітополя 28 березня підірвали електропідстанцію. У населеному пункті зникла елекрика.

Читайте також: