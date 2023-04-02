Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Уже в третий раз через неделю раздаются взрывы на территории депо.

В воскресенье утром, 2 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Взрывное воскресенье для окупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы", — говорится в сообщении городского головы.

По его словам, сейчас выясняется, что на этот раз горит оккупантов. Федоров отмечает, что стоит ожидать подробностей от Генштаба.

Впоследствии он добавил, что "не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо". Ведь уже в третий раз за неделю там раздаются взрывы. "Жители фиксируют черный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике", — подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, в селе Федоровка вблизи временно захваченного Мелитополя 28 марта взорвали электроподстанцию. В населенном пункте пропала элекрика.

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