Под временно оккупированным Мелитополем взорвали подстанцию – мэр Федоров

Под временно оккупированным Мелитополем взлетела в воздух электроподстанция.

В селе Федоровка вблизи временно захваченного Мелитополя 28 марта взорвали электроподстанцию.

Об этом сообщил фактор мэр города Иван Федоров и местное издание РИА Мелитополь.

"Что-то подгорает у рашистов под Мелитополем. По предварительным данным, взорвана подстанция возле села Федоровка Терпиновского сельсовета", написал Федоров.

Такую информацию подтверждают и информаторыTelegram-канала РИА Мелитополь. В настоящее время в населенном пункте нет электроэнергии.

Кроме того, мелитопольцы слышали звуки взрывов и из Молочного лимана.

Напомним, утром 27 марта во временно захваченном Мелитополе Запорожской области также прогремели взрывы, в результате чего были разрушены сразу несколько зданий, которые оккупировали россияне.

По информации местных, прилетело по общежитию автомоторного техникума, где находились российские военные. Очевидцы рассказали, что после "прилета" оккупанты "выбегали во двор прямо в трусах, у них была паника".

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