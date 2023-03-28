Оккупанты ищут бывших участников АТО в Херсонской области — ЦНС

Российским агрессорам необходимо отчитываться перед руководством о борьбе с проукраинским подпольем.

Российские агрессоры раскусывают на оккупированной части Херсонской области бывших участников АТО или их родственников. В частности, оккупанты провели рейды в Скадовском и Каховском районах.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Также читайте В Херсонской области за сутки на минах взорвались четыре человека

В сообщении указывается, что российским агрессорам необходимо отчитываться перед руководством о борьбе с проукраинским подпольем.

"Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно захваченных районах Херсонщины", — сообщают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что такие действия российских оккупантов не будут иметь успеха, поскольку большая часть населения оккупированных территорий работает на их освобождение. Категории и так называемых "ждунов" нет, ведь все хотят быть освобождены от агрессоров.

Напомним, ранее сообщалось, что российские агрессоры не выпускают предателей Украины из Херсона в Крым или ловят, когда те пытаются скрыться, и возвращают обратно.

Кроме того, мы ранее информировали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали приспешника российских оккупантов, который после освобождения Херсона пытался бежать в оккупированное Приднестровье.

Читайте также: