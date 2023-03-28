Оккупанты ищут бывших участников АТО в Херсонской области — ЦНС

Российским агрессорам необходимо отчитываться перед руководством о борьбе с проукраинским подпольем.
Российские агрессоры раскусывают на оккупированной части Херсонской области бывших участников АТО или их родственников. В частности, оккупанты провели рейды в Скадовском и Каховском районах.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что российским агрессорам необходимо отчитываться перед руководством о борьбе с проукраинским подпольем.
"Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно захваченных районах Херсонщины", — сообщают в Центре национального сопротивления.
В ЦНС отметили, что такие действия российских оккупантов не будут иметь успеха, поскольку большая часть населения оккупированных территорий работает на их освобождение. Категории и так называемых "ждунов" нет, ведь все хотят быть освобождены от агрессоров.
Напомним, ранее сообщалось, что российские агрессоры не выпускают предателей Украины из Херсона в Крым или ловят, когда те пытаются скрыться, и возвращают обратно.
Кроме того, мы ранее информировали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали приспешника российских оккупантов, который после освобождения Херсона пытался бежать в оккупированное Приднестровье.
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