СБУ задержала коллаборанта из Херсона, пытавшегося бежать в Приднестровье

Задержанный СБУ коллаборант ранее имел несколько судимостей тяжкие преступления.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пособника российских оккупантов, который после освобождения Херсона пытался бежать в оккупированное Приднестровье.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении указывается, что задержанный житель Белозерского района Херсонской области ранее был осужден за ряд тяжких преступлений.
После захвата Херсона российскими агрессорами рецидивист отправился на добровольное сотрудничество с врагом. Он "сдавал" карательным отрядам россиян места жительства участников сопротивления и их семей.
Оккупантов в первую очередь интересовали места жительства украинских военных, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины.
"За свою "лояльность" получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам", — рассказали в СБУ.
После освобождения города злоумышленник скрылся в Винницкой области под видом переселенца. Он поселился недалеко от оккупированного Приднестровья и искал варианты пересечения границы.
Контрразведка СБУ вычислила и задержала коллаборанта.
Задержанному коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне задержали четырех глав российской застенки, действовавшей во время оккупации. Им сообщили о подозрении по двум статьям: государственная измена и коллаборационная деятельность.
Также мы информировали, что настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманского общества Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.
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