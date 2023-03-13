СБУ задержала коллаборанта из Херсона, пытавшегося бежать в Приднестровье

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пособника российских оккупантов, который после освобождения Херсона пытался бежать в оккупированное Приднестровье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении указывается, что задержанный житель Белозерского района Херсонской области ранее был осужден за ряд тяжких преступлений.

После захвата Херсона российскими агрессорами рецидивист отправился на добровольное сотрудничество с врагом. Он "сдавал" карательным отрядам россиян места жительства участников сопротивления и их семей.

Оккупантов в первую очередь интересовали места жительства украинских военных, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины.

"За свою "лояльность" получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам", — рассказали в СБУ.

После освобождения города злоумышленник скрылся в Винницкой области под видом переселенца. Он поселился недалеко от оккупированного Приднестровья и искал варианты пересечения границы.

Контрразведка СБУ вычислила и задержала коллаборанта.

Задержанному коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала коллаборанта

СБУ задержала коллаборанта

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне задержали четырех глав российской застенки, действовавшей во время оккупации. Им сообщили о подозрении по двум статьям: государственная измена и коллаборационная деятельность.

Также мы информировали, что настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманского общества Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.

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