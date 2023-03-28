Окупанти шукають колишніх учасників АТО на Херсонщині — ЦНС

Російським агресорам необхідно звітувати перед керівництвом про боротьбу з проукраїнським підпіллям.

Російські агресори розкушують на окупованій частині Херсонської області колишніх учасників АТО, або їх родичів. Зокрема окупанти провели рейди у Скадовському та Каховському районах.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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У повідомленні вказується, що російським агресорам необхідно звітувати перед керівництвом про боротьбу з проукраїнським підпіллям.

"Російській окупаційній адміністрації необхідно звітувати про боротьбу з підпіллям, відтак росіяни вирішили шукати колишніх учасників АТО на тимчасово захоплених районах Херсонщини", - повідомляють у Центрі національного спротиву.

У ЦНС зазначили, що такі дії російських окупантів не будуть мати успіху, оскільки більша частина населення окупованих територій працює на їх звільнення. Категорії та званих "ждунів" нема, адже всі хочуть бути звільненими від агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агресори не випускають зрадників України з Херсонщини до Криму або ловлять, коли ті намагаються втекти, та повертають назад.

Крім того, ми раніше інформували, що співробітники Служби безпеки України затримали поплічника російських окупантів, який після звільнення Херсона намагався втекти до окупованого Придністровʼя.

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