На Херсонщині за добу на мінах підірвалося четверо осіб

У Херсонській області стався четвертий випадок за день підриву на вибухівці цивільного.
На цей раз поблизу села Костирка Високопільського району. Чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену Росією.
Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у повідомленні у соціальних мережах.
Годинами раніше у Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей.
У трагічному підсумку - 4 людини з тяжкими травмами знаходяться у лікарнях.
«Шановні мешканці Херсонщини, я вас дуже прошу, – не випробовуйте долю!
Закликаю утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, які ще не оглянули сапери. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними. Бережіть себе!», - закликав Олександр Прокудін.
В ОВА наголосили, що мінна небезпека на Херсонщині залишається вкрай високою.
Нагадаємо, в Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування.
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