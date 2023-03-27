На Херсонщині за добу на мінах підірвалося четверо осіб

У Херсонській області стався четвертий випадок за день підриву на вибухівці цивільного.

На цей раз поблизу села Костирка Високопільського району. Чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену Росією.

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у повідомленні у соціальних мережах.

Годинами раніше у Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей.

У трагічному підсумку - 4 людини з тяжкими травмами знаходяться у лікарнях.

«Шановні мешканці Херсонщини, я вас дуже прошу, – не випробовуйте долю!

Закликаю утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, які ще не оглянули сапери. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними. Бережіть себе!», - закликав Олександр Прокудін.

В ОВА наголосили, що мінна небезпека на Херсонщині залишається вкрай високою.

Нагадаємо, в Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування.

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