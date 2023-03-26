На Херсонщині люди підірвалися на міні – чоловік втратив обидві ноги

Двоє чоловіків підірвались на російській міні поблизу села Іванівка на Херсонщині. Один із постраждалих втратив обидві ноги.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували до лікарні у Кривому Розі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже пʼятий випадок підриву людей на ворожій вибухівці за цей тиждень. За сім днів міни забрали життя одного жителя Херсонської області, ще п'ятеро зазнали поранень.

Це пʼятий випадок підриву мирних людей на російській вибухівці тільки за цей тиждень. Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 – поранені.

В ОВА наголосили, що мінна небезпека на Херсонщині залишається вкрай високою. Відвідувати території, які ще не обстежили сапери, – небезпечно.

Нагадаємо, в Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування.

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