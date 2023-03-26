Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування

В Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування

Фото: УНІАН

Вибух міни спричинив руйнування будинку.

В Одеському районі, у селі Сичавка здетонувала морська міна – пошкоджено дачний будинок на узбережжі. 

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає", - зазначив він.

Сергій Братчук також зазначив, що слід дотримуватися правил мінно-вибухової безпеки.

Нагадаємо, в Одеській області через шторм на Чорному морі попередили про підвищену мінну небезпеку.

Також повідомлялось, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 ворожих кораблів РФ, з них два носія крилатих ракет "Калібр" – загальний залп до 8 восьми ракет. 

Читайте також:

Комендантська година у столиці від 26 березня: зміни графіку

Комендантська година у столиці від 26 березня: зміни графіку

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація