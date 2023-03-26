В Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування

В Одеському районі, у селі Сичавка здетонувала морська міна – пошкоджено дачний будинок на узбережжі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає", - зазначив він.

Сергій Братчук також зазначив, що слід дотримуватися правил мінно-вибухової безпеки.

Нагадаємо, в Одеській області через шторм на Чорному морі попередили про підвищену мінну небезпеку.

Також повідомлялось, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 ворожих кораблів РФ, з них два носія крилатих ракет "Калібр" – загальний залп до 8 восьми ракет.

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