В Одеській області вибухнула морська міна – відомо про руйнування

Вибух міни спричинив руйнування будинку.
В Одеському районі, у селі Сичавка здетонувала морська міна – пошкоджено дачний будинок на узбережжі.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає", - зазначив він.
Сергій Братчук також зазначив, що слід дотримуватися правил мінно-вибухової безпеки.
Нагадаємо, в Одеській області через шторм на Чорному морі попередили про підвищену мінну небезпеку.
Також повідомлялось, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 ворожих кораблів РФ, з них два носія крилатих ракет "Калібр" – загальний залп до 8 восьми ракет.
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