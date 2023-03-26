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Через шторм на Чорному морі підвищилась мінна небезпека — Одеська ОВА

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Через шторм на Чорному морі підвищилась мінна небезпека — Одеська ОВА

Фото: Digi24

Вздовж узбережжя можуть дрейфувати вибухонебезпечні предмети ворога.

В Одеській області через шторм на Чорному морі попередили про підвищену мінну небезпеку.

Про це у себе в Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку", - заявив Братчук.

Крім того, він заявив, що вздовж узбережжя можуть дрейфувати вибухонебезпечні предмети ворога.

Також Братчук заявив про загрозу детонації та викидання на берег мін.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що російські окупанти зменшили кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Втім, загроза атак ворога залишається високою.

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний літак Boeing RC-135.

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Дата публікації
Перегляди
8
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