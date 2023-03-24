Над Чорним морем зафіксовано розвідувальний літак та винищувачі Великої Британії

Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.
Велика Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний літак Boeing RC-135.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar.
За даними сервісу, за допомогою якого можна відстежувати розташування повітряних суден, зараз британський літак перебуває у західній частині Чорного моря.
Boeing RC-135 супроводжують два британські винищувачі Eurofighter Typhoon.
Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.
Нагадаємо, 14 березня Росія знищила американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. Дрон патрулював у міжнародному повітряному просторі, коли два російські літаки спробували його перехопити. Він вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон.
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