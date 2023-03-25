У ЗСУ розповіли про небезпеку з Чорного моря

Загроза атак залишається високою.
Російські окупанти зменшили кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Втім, загроза атак ворога залишається високою.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Наголошується, що корабельне угруповання країни-агресорки в Чорному морі на ранок 25 березня зменшилося. Наразі нараховують до десяти одиниць. Надводні ракетоносії заведено до пунктів базування.
У Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебуває два підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" - до восьми.
"Загроза ракетних атак залишається на високому рівні. Продовжуємо бойову роботу і відстеження ворожої авіації", - додають в командуванні.
Нагадаємо, Росія припинила масовані атаки. У ЗСУ кажуть, що загарбники, ймовірно, зосередили сили на об'єктах енергетичної інфраструктури. Російські загарбники, ймовірно, використовуватимуть точкові атаки.
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