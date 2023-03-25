У ЗСУ розповіли про небезпеку з Чорного моря

Російські окупанти зменшили кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Втім, загроза атак ворога залишається високою.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Наголошується, що корабельне угруповання країни-агресорки в Чорному морі на ранок 25 березня зменшилося. Наразі нараховують до десяти одиниць. Надводні ракетоносії заведено до пунктів базування.

У Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебуває два підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" - до восьми.

"Загроза ракетних атак залишається на високому рівні. Продовжуємо бойову роботу і відстеження ворожої авіації", - додають в командуванні.

Нагадаємо, Росія припинила масовані атаки. У ЗСУ кажуть, що загарбники, ймовірно, зосередили сили на об'єктах енергетичної інфраструктури. Російські загарбники, ймовірно, використовуватимуть точкові атаки.

Читайте також:

У найкращому випадку - дурень: США відреагували на нагородження пілотів РФ, які збили безпілотник