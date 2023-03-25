В ВСУ рассказали об опасности Черного моря

Угроза атак остается высокой.
Российские кафиры уменьшили количество ракетоносителей в акватории Черного моря. Впрочем, угроза атак противника остается высокой.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что корабельная группировка страны-агрессорки в Черном море к утру 25 марта уменьшилась. В настоящее время насчитывают до десяти единиц. Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования.
В Черном море на боевом дежурстве пока находятся два подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" — до восьми.
"Угроза ракетных атак остается на высоком уровне. Продолжаем боевую работу и отслеживание вражеской авиации", – добавляют в командовании.
Напомним, Россия прекратила массированные атаки. В ВСУ говорят, что захватчики, вероятно, сосредоточили силы на объектах энергетической инфраструктуры. Российские захватчики, вероятно, будут использовать точечные атаки.
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