"Штурм россиянами Бахмута зашел в тупик" — разведка Британии

Штурм русской армии в районе Бахмута практически остановился.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Украина также понесла тяжелые потери во время своей обороны", — говорится в сообщении.

В сводке говорится, что ситуация в Бахмуте усиливает напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер".

Отмечается, что Россия, вероятно, стремится к своему оперативному фокусу на Авдеевку, к югу от Бахмута, и в сектор Кременно-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, лишь стремится стабилизировать свою линию фронта.

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"Это предполагает общий возврат к более оборонной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее в разведке заявили, что Россия рассматривает возможность продолжения учебной программы в Беларуси.

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