Си Цзиньпин проигнорировал просьбу Байдена о телефонном разговоре – Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Глава Китая Си Цзиньпин проигнорировал просьбу президента США Джо Байдена о телефонном разговоре
Об этом пишет Reuters.
По информации источников Reuters, Пекин не проявил интереса к организации телефонного разговора между Си Цзиньпином и Джо Байденом, хотя президент США еще пять недель назад заявил о желании связаться с лидером КНР после инцидента с китайским аэростатом, который был уничтожен в американском воздушном пространстве.
Источники утверждают, что Вашингтон стремится к перезагрузке отношений с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом. Но, несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к диалогу. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.
Напомним, Джо Байден заявил, что Китай пока не передал России оружие.
Президент США также подчеркнул, что Китай и Россия не создали мощных альянсов, но их нельзя воспринимать легкомысленно.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетят Китай в первую неделю апреля. Главной целью визита будут переговоры о войне РФ против Украины.
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