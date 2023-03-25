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Си Цзиньпин проигнорировал просьбу Байдена о телефонном разговоре – Reuters

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Си Цзиньпин проигнорировал просьбу Байдена о телефонном разговоре – Reuters

Фото: Associated Press

Лидер Китая Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Глава Китая Си Цзиньпин проигнорировал просьбу президента США Джо Байдена о телефонном разговоре

Об этом пишет Reuters.

По информации источников Reuters, Пекин не проявил интереса к организации телефонного разговора между Си Цзиньпином и Джо Байденом, хотя президент США еще пять недель назад заявил о желании связаться с лидером КНР после инцидента с китайским аэростатом, который был уничтожен в американском воздушном пространстве.

Источники утверждают, что Вашингтон стремится к перезагрузке отношений с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом. Но, несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к диалогу. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.

Напомним, Джо Байден заявил, что Китай пока не передал России оружие.

Президент США также подчеркнул, что Китай и Россия не создали мощных альянсов, но их нельзя воспринимать легкомысленно.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетят Китай в первую неделю апреля. Главной целью визита будут переговоры о войне РФ против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1349
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