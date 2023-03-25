Китай пока не передал РФ оружие – Байден

Президент Джо Байден заявил, что он не встревожен после встреч высокого уровня в начале этой недели между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Об этом пишет CNN.

«Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы это преувеличиваем», – сказал Байден журналистам во время пресс-конференции в Оттаве, Канада.

Президент отметил, что хотя официальные лица США недавно предупреждали о признаках того, что Китай может рассматривать возможность увеличения военной поддержки России, но они еще этого не сделали.

"Это не значит, что они не будут, но они еще не сделали этого", — сказал Байден. "И если что-то случилось, Запад значительно объединился", — добавил американский президент.

«Итак, я просто хочу взглянуть на это в перспективе, я не воспринимаю это легкомысленно… то, что делают Китай и Россия, может стать гораздо хуже», – сказал Байден. «Но взглянем на это в перспективе. Мы объединены коалиции – мы, мы, Соединенные Штаты и Канада», — резюмировал он.

Добавим, президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву лидеру КНР Си Цзиньпину не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся.

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