Китай поки не передав РФ зброю - Байден

Президент Джо Байден заявив, що він не стривожений після зустрічей високого рівня на початку цього тижня між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Про це пише CNN.

«Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно, але я думаю, що ми це значно перебільшуємо», – сказав Байден журналістам під час пресконференції в Оттаві, Канада.

Президент зазначив, що хоча офіційні особи США нещодавно попереджали про ознаки того, що Китай може розглядати можливість збільшення військової підтримки Росії, але «вони ще цього не зробили».

«Це не означає, що вони не будуть, але вони ще не зробили цього», — сказав Байден. «І якщо щось трапилося, Захід значно об’єднався», - додав американський президент.

«Отже, я просто хочу поглянути на це в перспективі, я не сприймаю це легковажно… те, що роблять Китай і Росія, може стати значно гіршим», – сказав Байден. «Але погляньмо на це в перспективі. Ми об’єднані коаліції — ми, ми, Сполучені Штати та Канада», - резюмував він.

Додамо, президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він сподівався.

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