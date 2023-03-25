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У Сирії іранські бойовики атакували американську базу: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Сирії іранські бойовики атакували американську базу: подробиці

Фото: Associated Press

Бойовики, які здійснили ракетний обстріл військової бази на північному сході Сирії в районі Грін-Віллідж, де дислокуються американські війська, у відповідь США завдали повітряного удару.

Про це пише Укрінформ з посиланням на речника Пентагону Патрік Райдера.

За інформації військового відомства, за останні 24 години було здійснено дві атаки. Під час останньої – вранці у п'ятницю – було випущено щонайменше 10 ракет.

Вважаються, що напад здійснили групи, лояльні до іранського Корпусу вартових ісламської революції.

«Внаслідок атаки ніхто не постраждав, жодної шкоди техніці чи спорудам завдано не було», – зауважив речник.

Одна з ракет не долетіла до бази приблизно на три милі, проте влучила в житловий будинок, завдавши значних пошкоджень, а також незначних поранень двом жінкам і двом дітям.

Але під час попереднього удару в четвер загинув американський працівник за контрактом, також зазнали поранень п'ятеро військовослужбовців США і ще один працівник.

У відповідь США завдали по бойовиках повітряних ударів.

Райдер сказав: «Ми продовжуємо оцінювати результати наших ударів. Перші ознаки свідчать про те, що об'єкти знищені».

«Я не говоритиму про потенційні майбутні операції, окрім того, що ми завжди залишаємо за собою право на адекватну відповідь», – додав він.

Раніше повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін поспілкувався з очільником уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про ризик військової співпраці Ірану та Росії.

Також повідомлялося що на тлі ядерної агресії Ірану США та Ізраїль посилюють співпрацю.

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Дата публікації
Перегляди
383
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