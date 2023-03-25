Влада закликала евакуюватися жителів Херсонської громади: деталі

Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської МВА.

«Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів», - йдеться у повідомленні.

Як евакуюватися з Херсона

Щодня безкоштовними автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, для цього необхідно залишити заявку на «гарячу лінію» ХОВА: тел. 0800330951 або 091 481 78 45;

Telegram: @khoda_help_bot.

Залишити заявку через Telegram-бот волонтерської організації Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Ті, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду.

З маломобільними людьми звʼязується оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті.

Потяг із Херсона до Хмельницького, який відправляється через день по непарних числах.

Потяг відправляється о 14:27 із Херсонського залізничного вокзалу.

Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал заздалегідь – за 2-3 години до відправлення потягу, реєстрація розпочинається об 11:30.

Після прибуття до Хмельницького вас забезпечать житлом.

Також читайте В окупованому Севастополі по радіо лунають повідомлення про евакуацію з півострова

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, російська окупаційна армія атакувала Херсон. Під обстріл потрапили плавні. Одна людина загинула, а одну - травмовано.

Раніше 23 березня, військові РФ з важкої артилерії та "Градів" 74 рази обстріляли звільнену територію Херсонської області. Використали для цього 423 снаряди. Одна людина загинула.

Зауважимо, що українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Але майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Читайте також:

Ірина Верещук про повернення українських дітей та обов'язкову евакуацію із зони бойових дій