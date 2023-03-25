Влада закликала евакуюватися жителів Херсонської громади: деталі

Російські війська продовжують тероризувати Херсон.
Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської МВА.
«Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів», - йдеться у повідомленні.
Як евакуюватися з Херсона
- Щодня безкоштовними автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, для цього необхідно залишити заявку на «гарячу лінію» ХОВА: тел. 0800330951 або 091 481 78 45;
- Telegram: @khoda_help_bot.
- Залишити заявку через Telegram-бот волонтерської організації Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.
- Ті, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду.
- З маломобільними людьми звʼязується оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті.
- Потяг із Херсона до Хмельницького, який відправляється через день по непарних числах.
- Потяг відправляється о 14:27 із Херсонського залізничного вокзалу.
- Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал заздалегідь – за 2-3 години до відправлення потягу, реєстрація розпочинається об 11:30.
- Після прибуття до Хмельницького вас забезпечать житлом.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 березня, російська окупаційна армія атакувала Херсон. Під обстріл потрапили плавні. Одна людина загинула, а одну - травмовано.
Раніше 23 березня, військові РФ з важкої артилерії та "Градів" 74 рази обстріляли звільнену територію Херсонської області. Використали для цього 423 снаряди. Одна людина загинула.
Зауважимо, що українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.
Але майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.
Читайте також: