Пекельна ніч на Херсонщині: окупанти випустили понад 400 снарядів, є загиблі 

Окупанти влучили в одну з лікарень у Херсоні.

Минулої доби, 23 березня, військові РФ з важкої артилерії та "Градів" 74 рази обстріляли звільнену територію Херсонської області. Використали для цього 423 снаряди. Одна людина загинула.

Про це повідомив в Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

Херсон армія РФ обстріляла чотири рази, 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Окупанти влучили в одну з лікарень у Херсоні. Також через ворожий обстріл вщент згоріла припаркована автівка.

Нагадаємо, впродовж 22 березня російська армія здійснила 54 обстріли деокупованої території Херсонщини. Застосувала 319 снарядів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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