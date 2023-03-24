Пекельна ніч на Херсонщині: окупанти випустили понад 400 снарядів, є загиблі 

Окупанти влучили в одну з лікарень у Херсоні.
Минулої доби, 23 березня, військові РФ з важкої артилерії та "Градів" 74 рази обстріляли звільнену територію Херсонської області. Використали для цього 423 снаряди. Одна людина загинула.
Про це повідомив в Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.
Херсон армія РФ обстріляла чотири рази, 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Окупанти влучили в одну з лікарень у Херсоні. Також через ворожий обстріл вщент згоріла припаркована автівка.
Нагадаємо, впродовж 22 березня російська армія здійснила 54 обстріли деокупованої території Херсонщини. Застосувала 319 снарядів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".
Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.
Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.
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