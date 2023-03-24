Пасажир літака замінив пілота, якому стало зле

Пілоту американської авіакомпанії Southwest Airlines під час польоту знадобилась невідкладна медична допомога — його замінив пасажир рейсу, який був пілотом іншої авіакомпанії.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент трапився на рейсі з Лас-Вегасу в Колумбус (штат Огайо). Пасажир втрутився, щоб допомогти льотному екіпажу після того, як одному з чергових пілотів знадобилася невідкладна медична допомога.

"Дипломований пілот іншої авіакомпанії, що перебував на борту, увійшов до кабіни екіпажу і допоміг з радіозвʼязком, тоді як інший наш пілот керував літаком. Ми дуже цінуємо їхню підтримку та допомогу", — сказав представник авіакомпанії Кріс Перрі.

Після безпечного повернення до Лас-Вегасу на борт піднялася резервна команда, і літак вирушив за маршрутом, як і планувалося. Федеральне авіаційне управління проведе розслідування інциденту.

Нагадаємо, індійська авіакомпанія SpiceJet призупинила політ двох своїх пілотів після того, як вони влаштували перекус у кабіні.

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