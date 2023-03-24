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Росіяни атакували дронами Кривий Ріг: є влучання п'яти дронів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували дронами Кривий Ріг: є влучання п'яти дронів

Фото: Associated Press

Загиблих та постраждалих немає.

У ніч проти 24 березня російські війська атакували безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Один ворожий "Shahed" вдалось збити українським військовим.

Про це у повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА", - йдеться у повідомленні очільника області.

За словами Лисака, загиблих та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Наслідки атаки з'ясовуються, додав голова ОВА.

Нагадаємо, під ранок 24 березня 2023 року через повітряну тривогу "почервоніло" кілька областей. Зокрема, повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

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Дата публікації
Перегляди
5556
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