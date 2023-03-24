Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне атаковали дронами Кривой Рог: есть попадания пяти дронов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3238
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне атаковали дронами Кривой Рог: есть попадания пяти дронов

Фото: Associated Press

Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 24 марта российские войска атаковали беспилотниками Кривой Рог на Днепропетровщине. Один вражеский "Shahed" удалось сбить украинским военным.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть и попадание 5 БпЛА", — говорится в сообщении главы области.

По словам Лисака, погибших и пострадавших в результате вражеской атаки нет. Последствия атаки устанавливаются, добавил глава ОВА.

Напомним, под утро 24 марта 2023 года из-за воздушной тревоги "покраснело" несколько областей. В частности, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Читайте также:

Россияне ударили по общежитию в Киевской области: последней из-под завалов достали комендантку

Россияне ударили по общежитию в Киевской области: последней из-под завалов достали комендантку

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3238
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация