Россияне атаковали дронами Кривой Рог: есть попадания пяти дронов

Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 24 марта российские войска атаковали беспилотниками Кривой Рог на Днепропетровщине. Один вражеский "Shahed" удалось сбить украинским военным.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть и попадание 5 БпЛА", — говорится в сообщении главы области.

По словам Лисака, погибших и пострадавших в результате вражеской атаки нет. Последствия атаки устанавливаются, добавил глава ОВА.

Напомним, под утро 24 марта 2023 года из-за воздушной тревоги "покраснело" несколько областей. В частности, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

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