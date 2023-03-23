В українській розвідці розповіли про загрозу нападу з Білорусі

Наразі українська розвідка не бачить накопичення російських військ у Білорусі. Рівень загрози низький із сусідньої країни низький. Також ворог не має необхідного ударного угруповання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми не бачимо накопичення військ у Білорусі, а тим паче - створення ударного угруповання. Тому ми оцінюємо сухопутну загрозу з Білорусі як низьку. Можливе нанесення повітряних ударів, ракетних ударів, тому що там залишається дивізіон "Іскандерів", - наголосив представник розвідки.

За його словами, на території Білорусі на ротаційній основі триває підготовка російського особового складу. На сьогодні йдеться про 4200 військовослужбовців. Це не те угруповання, яке можна використати для наступальних дій на півночі, зауважив Скібіцький.

Предствник ГУР каже, що цей особовий склад після підготовки з Білорусі перекидають на схід та південний схід України. Спочатку готувалася 2-а дивізія 1 танкової армії, потім 6-а дивізія 3-го корпусу і територіальні війська. Більшість з них зараз заведена на територію Донбасу.

Нагадаємо, Білорусь сформувала у внутрішніх військах "Беркут" та ще кілька нових спецпідрозділів. Першочерговим завданням "Беркуту" стане боротьба з "диверсійно-розвідувальними групами" та "незаконними збройними формуваннями".

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