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Чоловік вкрав 800 яєць, але не зміг їх донести: чим все закінчилося

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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922
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Чоловік вкрав 800 яєць, але не зміг їх донести: чим все закінчилося

Фото: Associated Press

Йому загрожує до 10 років за ґратами.

У Польщі чоловік вчинив дві крадіжки, але не зміг донести награбоване.

Про це повідомляє gazeta.pl.

Так, у ніч проти 20 березня 20-річний мешканець Сем'ятицького повіту Підляського воєводства виніс з одного об'єкта електроінструменти, бензопилу та велосипед. Після цього він проник на склад, який був на тій же вулиці, і ще поцупив ліхтарик, гроші та 800 яєць. Втім, більшість яєць злодій розбив по дорозі.

Загальні збитки оцінюють приблизно в 3 тисячі злотих. Крадія затримали того ж дня.

Суд постановив взяти його під варту на три місяці. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, у Польщі жінка померла наступного дня після успішних пологів. Поліція назвала шокувальну причину.

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Дата публікації
Перегляди
922
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