У США заморожена полуниця спричинила спалах гепатиту А.

Так, щонайменше п'ятеро людей заразилися в штаті Вашингтон. Двох людей госпіталізовано.

Про це пише yahoo.com.

Зауважимо, гепатит А може поширюватися через заражені фекалії та недотримання правил гігієни. Втім, експерт розповів, що полуниця особливо вразлива до зараження.

Ягоди від компаній California Splendor та Scenic Fruit продавалися у низці роздрібних магазинів, зокрема Costco та Trader Joe's. Причина спалаху все ще розслідується.

Лікарі кажуть, що найкращий спосіб запобігти зараженню гепатитом А, навіть якщо хтось ще не миє руки — зробити щеплення. Втім, вони все ж рекомендують мити руки після відвідування туалету та перед приготуванням або вживанням їжі. Ознаки зараження включають біль у животі, лихоманку, пожовтіння шкіри та стомлюваність.

Нагадаємо, у США спалах нової хвороби. Вісім людей уже втратили зір, а чотирьом видалили очні яблука.

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