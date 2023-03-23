У Краматорську пролунали вибухи - соцмережі

У Краматорську, що на Донбасі, під час повітряної тривоги 23 березня 2023 року пролунали вибухи.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Нагадаємо, що повітряна тривога охопила низку регіонів на сході України.

Подробиць інциденту наразі немає.

Триває ракетна небезпека на сході країни. Її причина: загроза застосування балістичного озброєння.

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Український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів.

Зокрема, окупанти систематично обстрілюють Краматорськ. Так, внаслідок ракетного удару по місту 14 березня постраждало 9 людей.

У ніч проти 6 березня російська армія завдала чергового ракетного удару по Краматорську. Було пошкоджено 15 багатоповерхівок та зруйновано школу.

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