В Краматорске раздались взрывы — соцсети

Очередная ночь в Украине начинается тревожно.
В Краматорске на Донбассе во время воздушной тревоги 23 марта 2023 года раздались взрывы.
Об этом сообщают в местных Telegram каналах.
Напомним, что воздушная тревога охватила ряд регионов на востоке Украины.
Подробностей инцидента пока нет.
Идет ракетная опасность на востоке страны. Ее причина: угроза применения баллистического вооружения.
Украинский Краматорск – один из крупнейших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей.
В частности, оккупанты систематически обстреливают Краматорск. Так, в результате ракетного удара по городу 14 марта пострадали 9 человек.
В ночь на 6 марта российская армия нанесла очередной ракетный удар по Краматорску. Было повреждено 15 многоэтажек и разрушена школа.
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