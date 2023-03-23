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В Краматорске раздались взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
1 мин
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В Краматорске раздались взрывы — соцсети

Фото: facebook/Павел Кириленко

Очередная ночь в Украине начинается тревожно.

В Краматорске на Донбассе во время воздушной тревоги 23 марта 2023 года раздались взрывы.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах.

Напомним, что воздушная тревога охватила ряд регионов на востоке Украины.

Подробностей инцидента пока нет.

Идет ракетная опасность на востоке страны. Ее причина: угроза применения баллистического вооружения.

Украинский Краматорск – один из крупнейших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей.

В частности, оккупанты систематически обстреливают Краматорск. Так, в результате ракетного удара по городу 14 марта пострадали 9 человек.

В ночь на 6 марта российская армия нанесла очередной ракетный удар по Краматорску. Было повреждено 15 многоэтажек и разрушена школа.

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Дата публикации
Просмотры
645
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