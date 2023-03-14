Ракетный удар по Краматорску: количество пострадавших увеличилось

В результате ракетного удара по Краматорску 14 марта увеличилось количество пострадавших — сейчас известно о девяти человек. Один человек погиб.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в городе повреждены девять многоэтажек, детсад, здание Сбербанка и два гражданских автомобиля.

Коммунальщики устраняют последствия атаки.

Напомним, 14 марта, около 08:20 россияне нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В частности, ударили по жилому многоэтажному дому. Взрыв в центре города раздался во время воздушной тревоги.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места трагедии в Краматорске.

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